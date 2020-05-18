TTSO'dan iş dünyasına verilen destekler için teşekkür - Son Dakika

TTSO'dan iş dünyasına verilen destekler için teşekkür

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinin en az hasarla atlatılması için desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ilgililere teşekkür etti.

TTSO'dan iş dünyasına verilen destekler için teşekkür, System.String[]

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinin en az hasarla atlatılması için desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ilgililere teşekkür etti.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında devreye alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarının 240 milyar liraya ulaşmasını değerlendirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan, sağlık ve ekonomik yönden büyük tahribat yaratan Kovid-19 salgını nedeniyle tüm ülkelerin zor günler yaşadığını anımsatan Hacısalihoğlu, öncelikle sağlığın korunması ancak ekonominin de devamlılığının sağlanması, üretimin sürmesi gerektiğini belirtti.

Hacısalihoğlu, bu noktada iş dünyası olarak ellerinden gelen gayreti gösterdikleri ve göstermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu gayretimize devletimiz de her zaman olduğu gibi destek çıktı, yanımızda yer aldı. Zor zamanlarımızda çıkarılan desteklerle pandemi sürecini en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Hacisalihoğlu, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınının ilk anından itibaren gerek sağlık gerekse ekonomik yönden tedbirlerin alınmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, iş dünyasının her sorununa eğilen ve anında çözüme kavuşturan Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, pandemi döneminde halk sağlığı yönünden gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlayan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, çıkarılan desteklerin ve alınan önlemlerin uygulanmasını gerçekleştiren hükümet üyelerimize, sorunlarımızla ilgilenen şehrimizin milletvekillerine, her zaman olduğu gibi iş dünyasının taleplerini anında üst mercilere ileten ve çözüme kavuşturulmasını sağlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında iş dünyasının yanında yer alan Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'a, iş adamlarının aldığı kredilere garantör olan Kredi Garanti Fonuna, TOBB'un Nefes Kredisi'ni anında uygulamaya koyan Denizbank'a, verdikleri kredilerle bu zor günleri geçirmemizi sağlayan banka ve finans kuruluşlarına teşekkür ediyorum."

Türk iş dünyasının her zaman olduğu gibi bu zor süreçte de üretime ve istihdama katkı vermeyi sürdüreceğine dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Devletimiz elinden geleni yapıyor ve yapmaya da devam edecektir. Bizler de ekonomimizi daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Pandemi sürecinde istihdama katkıda bulunan, üreterek ülkemizin kalkınmasını sağlayan firmalarımıza, üretime omuz veren işçilerimize de teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hacısalihoğlu, salgın sürecinin sağlık yönünden en az hasarla atlatılması için cansiperane görev yapan doktor, hemşire, hastane görevlileri ve sağlık sektöründeki tüm çalışanlara da millet olarak minnettar olduklarını vurguladı.

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 01:08 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TTSO'dan iş dünyasına verilen destekler için teşekkür - Son Dakika Ekonomi

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