Ttso'dan Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına Destek
26 dakika önce
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle oda personeli, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundu.
Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle oda personeli, Kızılay
'ın kan bağışı kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı Doğu Karadeniz
Bölge Kan Merkezi tarafından Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasının girişinde bağış merkezi kuruldu. TTSO yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle oda personeli, kan bağışında bulunarak Kızılay'ın kampanyasına destek verdi.
TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren ve Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu
da kan bağışı noktasını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Hacısalihoğlu, "Kan bağışını önemsiyoruz ve herhangi bir engeli bulunmayan herkesin hayat kurtarmak adına kan vermesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.
Kızılay yetkilileri de, TTSO'ya bağış kampanyasına destekleri nedeniyle teşekkür etti. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:39 Kaynak: İHA
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