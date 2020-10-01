TTSO'dan TEKNOFEST 2022'nin Trabzon'da düzenlenmesi için destek - Son Dakika

TTSO'dan TEKNOFEST 2022'nin Trabzon'da düzenlenmesi için destek

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, dünyanın en kapsamlı ve en çok ziyaret edilen festivallerinden biri olmayı başaran TEKNOFEST'in, 2022'de Trabzon'da düzenlenmesi için başlatılan çalışmaları destekledikleri belirtti.

TTSO'dan TEKNOFEST 2022'nin Trabzon'da düzenlenmesi için destek, System.String[]

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, dünyanın en kapsamlı ve en çok ziyaret edilen festivallerinden biri olmayı başaran TEKNOFEST'in, 2022'de Trabzon'da düzenlenmesi için başlatılan çalışmaları destekledikleri belirtti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, TEKNFEST 2022'nin Trabzon'da yapılmasıyla ilgili çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Başkan Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

Ayvazoğlu, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle yola çıkan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in Trabzon'da yapılması için bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Kentimizin dinamikleriyle görüşerek bir hazırlık süreci başlattık. TEKNOFEST'in yapılacağı mekanların belirlenmesi ve ayrıntılı bir dosya hazırlanması için önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı bir toplantı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Hacısalihoğlu da TEKNOFEST'in alanında, dünya genelinde düzenlenen en büyük festivallerden biri haline geldiğini, 2017 yılında başlayan festivalin kısa sürede Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesinde büyük pay sahibi olduğunun altını çizdi.

Festivalin, Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesine katkı vermesinden büyük gurur duyduklarını vurgulayan Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde geleceğimiz olan gençlerimizin bugüne kadar gösterdiği performans ve başarılar hepimizin göğsünü kabartmaktadır. Dünyanın en kapsamlı ve en çok ziyaret edilen festivallerinden biri olmayı başaran TEKNOFEST'i Trabzon'da düzenleyerek, teknoloji sevdalısı gençlerimizi Karadeniz'de buluşturmak istiyoruz. Birbirinden heyecanlı ve eğlenceli teknoloji yarışmaları, gösteriler, etkinlikler, sergiler ve seminerler ile ziyaretçilerine dolu dolu bir festival sunan TEKNOFEST'in bayrağını Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle Karadeniz'de daha yükselteceğimize inanıyoruz. TEKNOFEST'i hayata geçiren Türkiye Teknoloji Takımı lideri Trabzonlu hemşehrimiz Selçuk Bayraktar'ın da memleketinde gençlerle buluşmasının yüksek bir sinerji oluşturacağını biliyoruz. TEKNOFEST 2022 için Karadenizli gençlerimiz hazır ve heyecanlı bir bekleyişin içindedirler. Bu buluşmanın sağlanması için çalışmaları başlatan Trabzon Milletvekilimiz Bahar Ayvazoğlu'nu takdir ediyor ve destekliyoruz."

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Suat Hacısalihoğlu, Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TTSO'dan TEKNOFEST 2022'nin Trabzon'da düzenlenmesi için destek - Son Dakika

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