TTSO, hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'ta başlayacağını hatırlattı - Son Dakika

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Cumhurbaşkanlığı kararıyla hibe desteği verilecek esnaf sanatkarlar ile gerçek kişilerin 25 Mayıs'tan itibaren başvuruda bulunabileceklerini belirtti.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, karar kapsamında 5 bin ve 3 bin lira hibe desteği verilecek esnaf sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyetleri için uygulama esaslarının Ticaret Bakanlığı tarafından belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, hibeler için başvuruların 25 Mayıs'ta başlayacağı ve e-devlet üzerinden yapılabileceği kaydedildi.