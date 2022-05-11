TTSO ile Artvin TSO arasında "Kardeş Oda" protokolü imzalandı - Son Dakika

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (ARTSO) arasında ortak projeler yürütülmesi ve çeşitli işbirliği çalışmalarını kapsayan "Kardeş Oda" protokolü imzalandı.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Trabzon'da düzenlenen protokol imza törenine, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, ARTSO Başkanı Seçkin Kurt, TTSO Meclis Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Nalbant, ARTSO Meclis Başkanı İrfan Yıldırım ile her iki odanın yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

Hacısalihoğlu, törende yaptığı açıklamada, her türlü proje ve çalışmalarda sadece Trabzon'u değil bölgeyi göz önüne aldıklarını belirterek, "Bölgenin bir bütün olarak ilerlemesini önemsiyoruz. Başta turizm olmak üzere tüm projelerimizde bölgemizin tamamına yönelik çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Artvin TSO da uzun yıllardır ortak çalışmalar yaptığımız, zaten kardeş olduğumuz bir odamız. İmzaladığımız protokolle ortak projelerimizi, çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bölgemiz için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurt da TTSO ile yürüttükleri çalışmaların bölgeye değer kattığına dikkati çekerek, kendilerine birçok konuda destek veren TTSO ile gelecekte de güzel çalışmalar yapacaklarına inandığını dile getirdi.

Toplantıda her iki ilin tanıtımı ve illerdeki sektörlerle ilgili filmler izlendikten sonra Hacısalihoğlu ile Kurt arasında Kardeş Oda protokolü imzalandı.