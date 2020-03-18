TTSO ile Çoruh elektrik arasında indirim protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TTSO ile Çoruh elektrik arasında indirim protokolü imzalandı - Son Dakika

TTSO ile Çoruh elektrik arasında indirim protokolü imzalandı

7 saat önce

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Çoruh Elektrik Perakende Satış AŞ arasında indirim protokolü imzalandı.

TTSO ile Çoruh elektrik arasında indirim protokolü imzalandı, System.String[]

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Çoruh Elektrik Perakende Satış AŞ arasında indirim protokolü imzalandı.

TTSO'da düzenlenen imza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, protokol ile odaya üye firmaların elektrik maliyetlerinin düşürüleceğini söyledi.

Hacısalihoğlu, üyelerin Çoruh Elektrik şirketine başvurarak protokolden yararlanabileceklerini ifade etti.

Çoruh Elektrik Perakende Satış AŞ İl Müdürü Ali Emrah Köse ise protokol uyarınca TTSO üyelerine elektrik hizmetinde belirli oranlarda indirim sağlanacağını, amaçlarının üretime ve bölge ekonomisine destek sağlamak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Hacısalihoğlu ile Köse, protokolü imzaladı.

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:34 Kaynak: AA

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