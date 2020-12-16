TTSO ile Ziraat Bankası arasında "Güvenli Ticaret Sistemi" protokolü imzalandı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Ziraat Bankası arasında "Güvenli Ticaret Sistemi Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" protokolü imzalandı.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ziraat Bankası arasında ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı sağlamak için başlatılan proje kapsamında Trabzon'da protokol imza töreni düzenlendi.

Güvenli Ticaret Sistemi Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı protokolüne TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Murat Alkan imza attı.

Törenin ardından oda üyelerine yönelik ürün bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Hacısalihoğlu, çevrim içi düzenlenen toplantıda, protokolle oda üyelerinin kredi imkanlarının artırılması, garantili ticaret kapsamında alıcının ve satıcının güvende çalışmaları konularında bir adım atıldığını belirtti.

Kart sistemi kullanılarak üyelerin daha güvenli ticaret yapacaklarını vurgulayan Hacısalihoğlu, "Yıllardır üzerinde durduğumuz bu güven sistemiyle umarız sorunlar en aza iner. Bir nevi piyasanın açılmasına da önemli katkı sağlayacak bir sistem. Tüm üyelerimizin bu sisteme dahil olmaları en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Murat Alkan da esnafın ve sanayicilerin beklentileri doğrultusunda böyle bir sistem hazırlandığını belirtti.

TTSO üyelerine sisteme ilişkin bilgi veren Alkan, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.