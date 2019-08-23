TTSO, Litvanya ve Bulgaristan ile İnovatif Girişimciliği destekliyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "Proje kapsamında üç ülkedeki odalarda en az yüzde 50'si kadın olmak üzere toplam 240 girişimciye Fikri Mülkiyet Haklarına Giriş, Yenilikçilik ve Tasarım, Girişimcilik ve Proje Döngüsü Yönetimi eğitimleri verilecektir." dedi.

Avrupa Birliğince finanse edilen ve TR-AB İş Dünyası Diyaloğu Programı kapsamında TTSO tarafından yürütülen, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ile Litvanya'nın Kaunas Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası'nın da ortağı olduğu Konsept İnovasyon Ağı Projesi'nin çalışma turu toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, girişimciliğin büyük önem kazandığı günümüzde girişimcilik ruhu kazandırılması için projenin önemine inandıklarını söyledi.

Hacısalihoğlu, projenin hedefinin odaların inovasyon yönetimi, fikri mülkiyet hakları, tasarım ve ticarileşme alanında verdikleri hizmetlerin geliştirilmesi, eğitim, danışmanlık hizmetleri, bilgi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı yoluyla yenilikçi girişimcilik ruhu ve kültürünün gelişimini desteklemek olduğunu belirterek, proje kapsamında üç ülkedeki odalarda en az yüzde 50'si kadın olmak üzere toplam 240 girişimciye Fikri Mülkiyet Haklarına Giriş, Yenilikçilik ve Tasarım, Girişimcilik ve Proje Döngüsü Yönetimi eğitimleri verileceğini aktardı.

Projeyle ilgili çevrim içi bir e-öğrenme ve rehberlik portalı olan İnovasyon Destek Portalı'nın da kurulacağına işaret eden Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Portal, proje formu kullanarak girişimcilerin fikirlerini projeye dönüştürmelerini sağlayan, eğitim materyalleri ve sunumların yer aldığı bir platform olacaktır. Farkındalığı artırmak amacıyla Trabzon'da teknoloji ve inovasyon odaklı halka açık bir konferans düzenlenecektir. Girişimcilik kültürü ve ruhunun gelişimini desteklemek amacıyla yarışma düzenlenecek ve düzenlenen bu yarışma ile girişimciler yenilikçi fikirlerini duyurmak için bir fırsat kazanacaktır. Ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak yeni girişimcilerin teknolojik yönden gelişimini sağlamayı hedeflemekteyiz."

Hacısalihoğlu, TTSO olarak yaklaşık 10 yıldır girişimcilik eğitimleri verdiklerini vurgulayarak, "Önemli miktarda girişimciyi iş dünyasına dahil ettik. Girişimcilik Merkezimiz bünyesinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu merkez kapsamında İtalya ile proje yürüttük ve zaman zaman diğer ülkelerle de çalışmalar yürütüyoruz. İnovatif girişimci yaratmak adına Teknokent'te bir tasarım merkezi açtık. Burada amacımız mühendislere yeni programları öğretmek ve tasarımlarında yol göstermektir." diye konuştu.

Üniversiteden mezun olan gençlerin teknolojik girişimci olmasını amaçladıklarını ifade eden Hacısalihoğlu, şunları söyledi:

"Tasarımı öğrenen mühendislerin üretime yönelmelerini sağlamak adına Teknokent alanı içinde bir Kuluçka Merkezi inşa ediyoruz. Bu merkezde eğitim alan girişimci mühendislerin, merkezdeki makinelerde ülkenin ihtiyacı olan, ithal girdilerin önünü kesecek olan teknolojik ürünlerin üretimini yapmalarını istiyoruz. Aynı merkezde biyoteknoloji konusunda da çalışmalar yapmak üzere altyapı oluşturuyoruz. Dünyada gelişen ekonomik şartlar, tamamen teknolojik ürünleri üreten yeni girişimcilerin ayakta kalabileceğini göstermektedir. Yeni girişimcilerin geleneksel üretimle mevcut piyasada yer bulmaları oldukça zor hale gelmiştir."

Toplantıda daha sonra proje ortakları olan Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ile Litvanya'nın Kaunas Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası uzmanları tarafından projeye yönelik çeşitli sunumlar yapıldı. Çalışma turu toplantısına Hacısalihoğlu, ortak ülkelerin oda temsilcileri, Trabzon'daki kamu kurum temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.



Öte yandan konuk oda temsilcileri Hacısalihoğlu'nu da makamında ziyaret etti. Hacısalihoğlu, Litvanya'nın Kaunas Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası Genel Müdürü Olga Grigiene ve Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Vasil Todorov'a Trabzon'u ziyaretleri anısına plaket takdim etti.