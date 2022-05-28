TTSO Meclis Toplantısı yapıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlayarak, şampiyonluk ve sonrasındaki kutlamaların dünyada ses getirdiğini ve kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını, şampiyonluğun turizme de olumlu katkı vereceğini düşündüğünü belirtti.

Yaklaşan turizm sezonunu değerlendiren Hacısalihoğlu, "Suudi Arabistan vatandaşlarının ülkemize gelmesi açısından pandemiyle ilgili alınan bir karardan bahsediliyor. Şu aşamada değerlendirme erken olduğunu düşünüyoruz. Bu kararın kalkacağına inanıyoruz. Suudi Arabistan'dan THY ile konulan seferler şu anda haziran ayı için iptal edilmemiş. Bunu beklemek zorundayız. Bu kısıtlamanın kalkabileceği düşüncesindeyiz." ifadelerini kullandı.

TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren de Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlayarak, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Turizm sezonundan beklentilerinin büyük olduğunu vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"Başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri ile son dönemde yaşanan siyasi gelişmelerde de olumlu sonuçlar alındı. Temennimiz bu yaz gerek Suudi Arabistan, gerekse diğer Körfez ülkeleri vatandaşlarının şehrimizle buluşmasıdır. Aynı şekilde, şehrimize Avrupa'dan gelen kişi ve turist sayısının haziran ayı itibarı ile artan bir grafik doğrultusunda pek çok sektöre can suyu olacağını ümit ediyoruz."