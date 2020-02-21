TTSO Meclis üyesi Çelebi: "Sağlık turizminin 12 aya yayılması gerekiyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TTSO Meclis üyesi Çelebi: 'Sağlık turizminin 12 aya yayılması gerekiyor' - Son Dakika

TTSO Meclis üyesi Çelebi: "Sağlık turizminin 12 aya yayılması gerekiyor"

7 saat önce

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Üyesi Mehmet Çelebi, Trabzon'da sağlık turizminin 12 aya yayılması ve yeni açılımlarla geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

TTSO Meclis üyesi Çelebi:

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Üyesi Mehmet Çelebi, Trabzon'da sağlık turizminin 12 aya yayılması ve yeni açılımlarla geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da bir üniversite, 5 devlet ve 3 özel hastanenin sağlık alanında hizmet verdiğini ve iyi bir noktada bulunduklarını belirtti.

Özel hastanelerin potansiyelinin nasıl artırılabileceği konusunda çeşitli çalışmalar içerisinde olduklarına değinen Çelebi, "Bu çalışmaları yaparken kurumların ortak bir çalışma ve yapı içinde olması gerekiyor. Ortak bir hareket tarzı belirlemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sağlık turizminde tespitler yaparak yol haritası çizilmesi gerektiğine işaret eden Çelebi, şunları kaydetti

"Yaz aylarında üç aylık bir Arap turizmi var onun haricinde 9 ay kısıtlı imkanlarla bir yere varamıyoruz. Bu nedenle sağlık turizminin 12 aya yayılması gerekiyor ve bunun için ulaşım imkanlarının geliştirilmesi, reklam ve ikili ilişkilerin iyi kullanılması lazım. Burada yaşlı tatil köyleri, yeniden hayata dönüş evleri gibi projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Kısa vadede bölgemizde sağlık turizmini rantabl hale getirebilmek için de örneğin onkoloji, ortopedi, beyin cerrahi gibi alanlarda branşlaşıp gelişerek insanların daha çok tercih ettiği yer olmamız gerekiyor."

Yabancı hastaların imkanlardan yararlanabilmesi için ingilizce internet sayfalarının önemli olduğuna dikkati çeken Çelebi, "Sağlık turistlerinin kendilerini emanet edecekleri hekimlerin tüm öz geçmişlerinin İngilizce olarak bu sitelere yüklenmesi gerekir. Sağlık hizmeti alan herkesin ekspertiz ve laboratuvar sonuçlarını İngilizce olarak kendilerine iletebileceğimizi imkanları oluşturmamız lazım. Yazın hastanelerimize başvuran Arap turistlere özellikle tıbbi konularda tercümanlık yapacak insan sayısı çok az." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Trabzon, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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