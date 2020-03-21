TTSO Meclis Üyesi Selami Ayyıldız Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel TTSO Meclis Üyesi Selami Ayyıldız Açıklaması - Son Dakika

TTSO Meclis Üyesi Selami Ayyıldız Açıklaması

6 saat önce

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Üyesi Selami Ayyıldız, şehirde 150'yi aşkın yerel markette hijyen noktasında herkesin üzerine düşeni yapıp halkın sağlıklı ve güvenli şekilde alışveriş yapmasını sağladığını bildirdi.

TTSO Meclis Üyesi Selami Ayyıldız Açıklaması, System.String[]

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Üyesi Selami Ayyıldız, şehirde 150'yi aşkın yerel markette hijyen noktasında herkesin üzerine düşeni yapıp halkın sağlıklı ve güvenli şekilde alışveriş yapmasını sağladığını bildirdi.

Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, yerel marketlerde fahiş fiyat uygulanmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Stok yapmadık, halkımızın ihtiyacı olan ne varsa en kolay ulaşabilecekleri şekilde en uygun fiyatlarla hizmetlerine sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Böyle bir dönemde halkın ve devletin menfaatinin haricinde bir şey düşünmek hiç kimseye yakışmaz. Şehrimizde 150'yi aşkın yerel markette hijyen noktasında herkes üzerine düşeni yapıp halkın sağlıklı ve güvenli şekilde alışveriş yapmasını sağladı."

Bu zor günlerin elbet bir gün biteceğini vurgulayan Ayyıldız, "Biz her zaman olduğu gibi yine devletimizin, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ayyıldız, şehir merkezi ve ilçelerdeki tüm yerel market sahiplerine ve çalışanlarına gerek fiyat, gerekse hijyen noktasında gösterdikleri önem nedeniyle teşekkür etti.

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:54 Kaynak: AA

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