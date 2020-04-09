TTSO'nun iş dünyasının sorunlarına çözüm arayışı sürüyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş dünyasının yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kanalıyla bakanlıklara iletmeye devam ettiklerini bildirdi.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun oda ve borsa başkanlarıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirdiği toplantıya katıldığını belirtti.

Salgının etkileri görülmeye başlar başlamaz üyelere SMS yoluyla bir form gönderdiklerini bildiren Hacısalihoğlu, "Bu formda belirttikleri sorunları, talepleri ve çözüm önerilerini TOBB'a gönderiyoruz. Burada derlenen sorunlar bakanlıklara iletiliyor ve ivedi şekilde iş dünyamızın bu salgından en az hasarla çıkması için gerekli düzenlemeler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"Amacımız bu dönemi en az hasarla atlatmak"

Hacısalihoğlu, sektörlerin sorunlarını daha iyi analiz edebilmek açısından da meslek komitesi üyelerinden görüş aldıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Trabzon iş dünyasından yaklaşık 75 sorun, talep ve öneri geldi. Bunların önemli bir bölümü ilgili bakanlıklarca çıkarılan desteklerle çözüldü. Kalanların çözümü için de tüm gücümüzle çalışıyoruz. Alınan önlemler ve çıkarılan desteklerle ilgili bilgilendirmeleri de gerek internet sitemiz gerekse sosyal medya hesaplarımız üzerinden üyelerimize duyuruyoruz. Amacımız bu dönemi hem sağlık olarak hem de ekonomimiz yönünden en az hasarla atlatmak."

Hacısalihoğlu, iş adamlarının talep ve çözüm önerilerini "https://forms.gle/sBZKHGm9GscXVScYA" linki üzerinden kendilerine iletebileceklerini belirtti.