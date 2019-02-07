Son Dakika Haberleri: Ttso Özel İpekyolu Müzesi Koleksiyonunu Genişletmeye Devam Ediyor

Ttso Özel İpekyolu Müzesi Koleksiyonunu Genişletmeye Devam Ediyor

1 saat önce

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından 2014 yılında kurulan ve alanında bir ilk olma özelliği taşıyan Kültür ve Turizm Bakanlığı TTSO Özel İpekyolu Müzesi koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor.

Ttso Özel İpekyolu Müzesi Koleksiyonunu Genişletmeye Devam Ediyor, System.String[]
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından 2014 yılında kurulan ve alanında bir ilk olma özelliği taşıyan Kültür ve Turizm Bakanlığı TTSO Özel İpekyolu Müzesi koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, TTSO binası giriş katındaki TTSO Özel İpekyolu Müzesinde düzenlenen törende, müzeye Bizans, Roma, Osmanlı ve Helenistik döneme ait bakır ve bronz sikkeleri bağışlayan Süleyman Ateş'e plaket verdi.

Ateş'e katkılarından dolayı teşekkür eden Hacısalihoğlu, "Tüm üyelerimizden ve Trabzonlulardan ellerinde eserler varsa müzemize bağışlamalarını bekliyoruz. İsimlerini de belirterek bu eserleri müzemizde sergilemekten mutluluk duyacağız." dedi.

Hacısalihoğlu, TTSO Özel İpekyolu Müzesinde 16 ve 18'inci yüzyıldan kalma büyük çoğunluğu Kur'an-ı Kerim, fıkıh kitapları, icazetname, risaleler gibi çeşitli el yazmaları ile hat levhaları, madeni eserler, gümüş işlemeli hokka ve divitlerden oluşan çok sayıda eserin koruma altına alındığını vurguladı.

Eserler arasında gümüş Trabzon Eyalet Meclisi Mührü, Fatih Sultan Mehmet'in hocasının 500 yıllık kitabı, Trabzonlu hattatlar tarafından yazılmış altın varaklı Kur'an-ı Kerimler, eskiden iş adamlarının mühür olarak kullandığı akik yüzüklerin de bulunduğunu aktaran Hacısalihoğlu, ayrıca eskiden Trabzon ve bölgede ticarette kullanılan ağırlık ölçüleri gibi çeşitli objelerin de müzede yer aldığını ifade etti.

Hacısalihoğlu, dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Trabzon'un tarihi, sanatı ve ticaretini anlatan önemli eserleri barındıran müzeyi görmeye herkesi davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:39 Kaynak: AA

Trabzon, İpekyolu, Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Kültür Sanat
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