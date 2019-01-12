Son Dakika Haberleri: Ttso Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu Açıklaması

Ttso Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu Açıklaması

43 dakika önce

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, sanayiyi geliştirmek ve yüksek teknolojiye geçiş için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ttso Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu Açıklaması, System.String[]
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, sanayiyi geliştirmek ve yüksek teknolojiye geçiş için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Hacısalihoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ile Tüm KOBİ Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜKOSİAD) Genel Başkanı Nurettin Aslantürk'ün de yer aldığı iş adamları heyetini makamında ağırladı.

Heyet üyelerine kentin ekonomisi, tarım, hayvancılık ve turizm çalışmalarına ilişkin bilgi veren Hacısalihoğlu, Trabzon'un tarih boyunca önemli ticaret ve lojistik merkezi olduğunu vurguladı.

Hacısalihoğlu, bunların yanı sıra Trabzon'u geleceğe hazırlamak adına kentin orta ve ileri teknoloji üretim merkezi olması için de stratejik plan doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu doğrultuda Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi inşaatımız sürüyor. Ayrıca deniz dolgusu üzerine 2 bin 700 dönümlük alanda Yatırım Adası adını verdiğimiz orta ve yüksek teknoloji üretim bölgesi hazırlıyoruz. Sanayiyi geliştirmek ve yüksek teknolojiye geçiş için çalışmalarımız devam ediyor. Üniversitelerimiz bu tesislerin insan altyapısı olan mühendisleri yetiştiriyor."

Yörede turizme ilişkin de önemli çalışmalar bulunduğuna işaret eden Hacısalihoğlu, "İlçelerimizin master planlarını hazırlıyoruz ve yatırımcıları yönlendiriyoruz. Sizleri de yatırım konusunda Trabzon'a bekliyoruz." dedi.

Nurettin Aslantürk ise ülkenin her bölgesinde oluşacak katma değerin Türkiye'nin kasasına girdiğinin altını çizerek, "Trabzon'a bırakılan turizm geliri herkesin kasasına giriyor. Türkiye'nin 81 ilinde de böyle güzel ticari faaliyetlerin oluşmasını diliyoruz. Birçok alanda ve projede iş birliği yapmayı umut ediyoruz." diye konuştu.

Nail Çiler de Gebze'nin sanayi ve ticaretine ilişkin bilgi verdi.

Katma değeri yüksek ürünler üretmek zorunda olduklarını belirten Çiler, "İnovasyon, teknoloji ve yapay zeka hayatımızda çok önemli. TTSO Başkanı ve yönetimini, bu konuda kendilerine bir yol haritası çizip çalışma yaptıkları için kutluyorum. Teknoloji yönünde çok gelişmiş olan Gebze'deki kuluçka merkezlerinde ve inovasyon tesislerinde ortak çalışmalar yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:08 Kaynak: AA

Trabzon, Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi
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