Ttyd Başkanı Narin: Turizmde Dönüşümle 100 Milyon Turiste Ulaşılabilir

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin 16. Genel Kurulu ve 1. Mali Genel Kurulu'nda konuşan TTYD Başkanı Oya Narin, "Turizmde dönüşüm hamlesi başarıyla hayata geçirilebilirse 2033 yılı itibariyle 100 milyon turist sayısına ulaşabildiğimiz gibi, kişi başına harcamada da 1000 dolar...

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin 16. Genel Kurulu ve 1. Mali Genel Kurulu'nda konuşan TTYD Başkanı Oya Narin, "Turizmde dönüşüm hamlesi başarıyla hayata geçirilebilirse 2033 yılı itibariyle 100 milyon turist sayısına ulaşabildiğimiz gibi, kişi başına harcamada da 1000 dolar seviyesine yaklaşmak mümkündür" dedi.



TTYD'nin 16. Genel Kurulu ve 1. Mali Genel Kurulu bugün gerçekleşti. Toplantı kapsamında sektör temsilcileri sektörde yaşanan dönüşümü masaya yatırarak, orta ve uzun vadeli problemleri ele aldı. Toplantıda turizm sektörünün geleceğine ait stratejiler oluşturulurken aynı zamanda Genel Kurul Başkanlık Divanı seçildi. Oy birliğiyle 2. defa TTYD Başkanı olarak seçilen Oya Narin, turizmde dönüşüm hamlesiyle turist sayısının artacağına dikkat çekerek, "Turizmde dönüşüm hamlesi başarıyla hayata geçirilebilirse 2033 yılı itibariyle 100 milyon turist sayısına ulaşabildiğimiz gibi, kişi başına harcamada da 1000 ABD doları seviyesine yaklaşmak mümkündür. Bu dönüşüm sektörü Türkiye kalkınmasının tam da merkezine taşımakta ve sektör uzun dönemli Türkiye milli gelir artışını yani, ortalama büyümeyi, tam 1 puan kadar yukarı çeken bir faaliyete dönüşmektedir" diye konuştu.



"BÜYÜMEYE 1 PUAN KATKI"



Narin, "Turizm faaliyeti, 64 sektörlü bir tanımlamada 40'ın üzerinde sektörün etkileşimiyle oluşuyor ve dolaylı etkilerler milli gelirin yüzde 10'dan fazlasını üretiyor. Turizmde Dönüşüm hamlesi hayata geçirilebilirse önümüzdeki 10 yıl içerisinde sadece turizm sektörü faaliyetleri büyümemize ortalama 1 puan ilave katkı yapabilecek potansiyele sahiptir" ifadelerini kullandı.



"YENİ YAKLAŞIM VE STRATEJİLER GELİŞTİRİYORUZ"



16. Genel Kurul Toplantısını başarıyla gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Oya Narin, yeni yaklaşım ve stratejiler geliştirdiklerini söyledi. Narin, "Ülkemizin kalkınması ve turizm sektörüne katkı sunmak amacıyla stratejik hedefler ortaya koyduk. Stratejik hedeflerimizin tümüne henüz ulaşamadık ancak sektörel bazda önemli olan girişimleri hayata geçirdik ve somut adımlar attığımıza inanıyoruz. Turizm ekonomimizin en önemli sektörlerinden biri haline geldi ve böyle olmaya devam edecek. Dolayısıyla yeni yaklaşımlar, yeni stratejiler, dönüşüm programları ve ya bakanımızın açıkladığı gibi 'turizmde master plan' son derece önemli" dedi.



"HEDEFİMİZ 100 MİLYONLARIN ÜZERİNE ÇIKMAK"



Yönetim Kurulu olarak birinci konularının turizmde dönüşüm olduğunu dile getiren Narin, turizmde dönüşüme önem verdiklerini vurgulayarak, "Mevcut yatak kapasitemizin modernize edilmesi, yeni yatakların yapılması, destinasyon yönetimi, turizmdeki dönüşüm programımızın ana başlıkları. Burada amaçlanan hem çağdaş normlara uymak, eskimiş yapıları yenilemek, bir taraftan da varış noktalarının doğru bir yönetim biçimiyle, doğru hizmet sunabilecek hale getirilmesidir. Genel Kurul'da da ifade edildi, 'eskiden 1 milyon turistimiz olsa, 5 milyonumuz olsa, keşke 10 milyona ulaşsak' derken birden 40 milyonların üzerine çıktık. Hedefimiz 100 milyonların üzerine çıkmak"



Dönüşümle amaçlanan en önemli şeyin kişi başı geliri artırmak olduğunu da sözlerine ekleyen Narin, "Şu andaki gelirlerimizi bin dolarlara doğru çekme ihtiyacındayız. Bunu yapabilmek için dönüşüm içerisinde çeşitlendirme, turistin daha fazla harcama yapmasını sağlamak, daha uzun kalış sürelerine imkan vermek yanı sıra birkaç defa gelmesine imkan vermek önemli. Bu işin pazarlama ve markalaşma, tur operatörü düzenlerini yeniden büyütmek ve bireysel turisti de Türkiye'ye davet edecek alt yapıyı hazırlamayı amaçlıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmaları doğru yaparsak gelirleri yukarı çekmemiz mümkün olacak" diye konuştu.



"İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYAYA AÇILAN YÜZÜMÜZ"



Dünya turizminin geliştiğini, ve sektörün çok hızlı büyüdüğünü söyleyen Narin, devletin alt yapı yatırımları, havalimanı yatırımlarına verdiği desteğin çok büyük olduğunu ifade etti.



İstanbul Havalimanı'nın faaliyete geçmesini değerlendiren Narin, "Bir turizm yatırımcısı olarak ben de gezme imkanı buldum. Türkiye'nin, biz ve bizden sonraki nesillerin iftihar edeceği bir proje. Ben gezdiğim zaman bir yatırımcı olarak nereye bakacağımı şaşırdım. Hem yatırımcılarımızı hem de cumhurbaşkanını vizyonundan dolayı bir vatandaş olarak kutluyorum çünkü yeni yüzümüz ve Türkiye'nin ne kadar çağdaş, ileri bir ülke olduğunu herkese gösterecek. Bu havalimanını gören Türkiye'de muhakkak tatil yapmak isteyecek" ifadelerini kullandı.



"CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN ÖNEMİNE İNANIYORUZ"



16. Olağan Genel Kurulu ve 1. Mali Genel Kurulu'nda 2 defa başkan olarak seçilen Narin, 190 binin üzerinde nitelikli yatak, 15 bin yatlık marina, 14 bin uçak koltuğu ve yurtiçi ve yurtdışında 15 havalimanını içeren üyelik yapısıyla TTYD'nin bir dev olduğunu vurgulayarak yeni Yönetim Kurulu'nda kadın üye sayısının artırılmasına özel önem verdiklerini söyledi. Narin, "İş dünyasında cinsiyet eşitliğinin hem sektörümüz hem de Türk ekonomisinin ve iş dünyasının geleceği açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.



TTYD 16. Olağan Genel Kurulu ve 1. Mali Genel Kurulu şu kişilerden oluştu;



Yönetim Kurulu Asillleri: Başkan- P. Oya Narin, Ali Güreli, Naile Göçen Çukurova, Aslı Çetinceviz- , Şerife Ercantürk, Hediye Güral Gür, Banu Dedeman, Pelin Akın Özalp, Mehmet Nane, Kaan Kavaloğlu, Eryiğit Umur, Emre Doruk, Erkunt Öner, Ömer Tosun, Mehmet Erdoğan



Yönetim Kurulu Yedekleri: Emrullah Akçakaya, Alper Aksoy, Yalçın Aydınferzan Çelikkanat, Ece Gürçay, Ayla Heyfegil, Kasım Zoto, Kamil Berk, Mehmet Göçen



Denetim Kurulu Asilleri: İsmail Işık, Kadir Uğur, Murat Ercan



Denetim Kurulu Yedekleri: Esin Güral Argat, Ercan Kefli, Rana Erkan Tabanca



Disiplin Kurulu Asilleri: Murat Dedeman, Erol Aksoy, Turgut Gür, Bekir Okan



Disiplin Kurulu Yedekleri: Mustafa Keten, Haydar Barut, Mustafa Göçen, Recai Çakır - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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