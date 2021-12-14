TÜ Ağız ve Diş Sağlığı Topluluğu'ndan öğrenci ve üniversite personeline sağlık taraması - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Ağız ve Diş Sağlığı Topluluğu, diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "ADİT Kampüste-Ağız Taraması Günleri" projesi başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında İpsala Meslek Yüksekokulu'ndaki öğrencilerin ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi.

Ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan projede, İpsala Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrencilere ağız, diş sağlığı taraması yapılarak bilinçlendirme etkinlikleri düzenlendi.

Ağız ve Diş Sağlığı Topluluğu Başkanı Ata Batuhan Bayrak ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından yapılan taramada ilk olarak öğrencilere ağız ve diş sağlığı hakkında önemli bilgiler verildi. Ardından, ağız ve diş sağlığına dair farkındalığı artırmak için öğrencilerin de katıldığı etkinlikler gerçekleştirildi.

Bayrak, ağız taraması etkinliklerini Trakya Üniversitesinin diğer yerleşkelerinde sürdüreceklerini belirtti.

Ağız ve diş sağlığı konusunda herkese tek tek dokunmayı hedeflediklerini aktaran Bayrak, şunları kaydetti:

"Bu hedeflerimizden birini bugün İpsala MYO'daki arkadaşlarımız ve üniversite personelimiz ile gerçekleştirdik. Öğrencilere doğru diş fırçalama yöntemi, diş sağlının korunması ve sağlıklı bir ağız için neler yapılması gerektiğini anlattık. Bilgilendirmenin ardından öğrencilerin ağız ve diş taramaları yapılarak, ağız ve diş sağlığı konusunda olumsuz durumla karşılaştığımız öğrencilere tavsiyelerde bulunduk. Umuyoruz ki buradaki arkadaşlarımız da önerilerimizi dikkate alarak, hayatlarına ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalığı daha da yüksek bireyler olarak devam ederler. Hayata Daha Sağlıklı Gülümse mottosuyla başlattığımız etkinliklerimizi, tüm birimlerimize ve üniversite geneline yaymayı düşünüyoruz."

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen de acil tedavi gereksinimi olan öğrencilere diş hekimliği fakültesi kliniklerinden randevu alınması ve ulaşım hizmeti sağlanması konusunda destek olmaya hazır olduklarını belirterek, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.