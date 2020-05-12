TÜ akademisyenlerinin projeleri TÜBİTAK'tan destek alacak - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) öğretim üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Hilal Keklicek ve Doç. Dr. Lokman Ayaz'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen iki proje "TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hilal Keklicek ve Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Ayaz'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen iki projenin desteklenmeye layık görüldüğü belirtildi.

Destek alan projelerden ilki, Keklicek'in yürütücülüğünde, Ergoterapi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sinem Salar ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sezer Ulukaya'nın araştırmacı olduğu ekip tarafından hazırlanan "Tek Taraflı Diz Altı Amputasyonu Olan Bireylerde, Fantom Hissinin Yürüyüşün Otokorelasyon Özelliğini Etkileyip Etkilemediğini Araştırmak" isimli proje oldu.

Ayaz'ın yürütücülüğünü yaptığı ve Prof. Dr. Fatma Kaynak Onurdağ'ın danışman, Doç. Dr. Suzan Ökten, Dr. Öğr. Üyesi Çağatay Oltulu, Arş. Gör. Dr. Gülcan Kuyucuklu ile Kırklareli Üniversitesinden Doç. Dr. Mehmet Eray Alçığır'ın araştırmacı olarak yer aldığı ekip tarafından hazırlanan "Sıçan Kolon Kanseri Modelinde Lactobacillus Acidophilus ile Desteklenmiş Bağırsak Mikrobiyotasının miRNA'ların Ekspresyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması" isimli projede TÜBİTAK tarafından destek almaya başladı.