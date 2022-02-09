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TÜ'de başlatılan "Bir Dilek Tut" projesiyle çocukların hayalleri gerçeğe dönüştürülecek - Son Dakika

TÜ'de başlatılan "Bir Dilek Tut" projesiyle çocukların hayalleri gerçeğe dönüştürülecek

09.02.2022 09:30
TÜ'de başlatılan "Bir Dilek Tut" projesiyle çocukların hayalleri gerçeğe dönüştürülecek

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) ve Genç Tema Topluluğu tarafından "Bir Dilek Tut" projesiyle çocukların hayalleri gerçeğe dönüştürülecek.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) ve Genç Tema Topluluğu tarafından "Bir Dilek Tut" projesiyle çocukların hayalleri gerçeğe dönüştürülecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projelerine devam Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, üniversitenin kuruluşunun 40. yılı etkinlikleri kapsamında yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Rektörlük binasına yerleştirilen dilek ağaçlarında çocukların istek ve hayallerinin olduğu dilekleri gören başta rektörlük çalışanları olmak üzere üniversite personeli, kağıtlarda yazılı olan istek hediyeyi alıp Trakya Üniversitesi Uygulama Oteli Resepsiyonu'na teslim ediyor.

"Bir Çocuğun Hayali Gerçek Olsun" sloganıyla başlatılan proje sonunda toplanacak hediyeler, Türkiye'nin farklı noktalarındaki okullara ulaştırılarak çocuklarla buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SKS Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, Trakya Üniversitesinin imza attığı sosyal sorumluluk projeleri ile birçok insanın hayatına dokunduğunu belirtti.

Güzel bir projenin daha başlatıldığını aktaran İşçimen, "Trakya Üniversitesi ailesi olarak çalışanlarımız ve öğrencilerimiz destekleriyle birçok çocuğumuzun hayallerini gerçekleştireceğiz. Ayrıca içerisinde bulunduğumuz yıl, bildiğiniz üzere üniversitemizin 40. yıl etkinliklerine de sahne olacak. Biz de SKS olarak 40. yıl etkinliklerimize imza attığımız sosyal sorumluluk projesi ile başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Trakya Bölgesi, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜ'de başlatılan 'Bir Dilek Tut' projesiyle çocukların hayalleri gerçeğe dönüştürülecek - Son Dakika


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