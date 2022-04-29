TÜ'de bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

Trakya Üniversitesinde (TÜ) bayramlaşma programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı öncesi Trakya Üniversitesi Hastanesi önünde bir araya gelen TÜ çalışanları bayram heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının büyük bir manevi huzurla idrak edildiğini belirtti.

Bayram günlerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Tabakoğlu, tüm çalışanların sevdikleri ve aileleriyle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

TÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş ise pandeminin ardından bayramlaşma törenlerinde yeniden bir arada olmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, herkesin bayramını kutladı.

Programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter Yardımcısı ve Hastane Başmüdürü Ahmet Sezgin, Hastane Müdürü Muzaffer Tudan, akademik ve idari personel ile çalışanlar katıldı.