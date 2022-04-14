TÜ'de "Büyük Mübadele Türkiye'ye Zorunlu Göç" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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TÜ'de "Büyük Mübadele Türkiye'ye Zorunlu Göç" konferansı düzenlendi

14.04.2022 10:20
TÜ'de "Büyük Mübadele Türkiye'ye Zorunlu Göç" konferansı düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "Büyük Mübadele Türkiye'ye Zorunlu Göç" konferansı düzenlendi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "Büyük Mübadele Türkiye'ye Zorunlu Göç" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü merkezin müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin'in yaptığı konferansa Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Arı konuşmacı olarak katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Doç. Dr. Çetin, mübadele kararının göçler sonrasında alındığını, göç ve göçmenlik olgularının Trakya halkının adeta kaderi olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Kemal Arı ise mübadele öncesinde Türkiye ve Yunanistan'daki genel durum, yapılan hazırlıklar, göçmenlerin Türkiye'ye getirilişi ve yerleştirilmesi ile mübadelenin uzun vadeli toplumsal yapıya etkilerini aktardı.

Arı, 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'ne İlişkin Sözleşme ve Protokol Antlaşması uyarınca gerçekleştirilen zorunlu göçte gerek Türkiye'den giden gerekse Türkiye'ye gelen kitlelerin yeni Türk toplumunun oluşumunda önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Konferans soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

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Trakya Bölgesi, Mübadele, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜ'de 'Büyük Mübadele Türkiye'ye Zorunlu Göç' konferansı düzenlendi - Son Dakika


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