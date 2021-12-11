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TÜ'de "Fetihleri Anlamak Fetihleri Anmak Sempozyumu" düzenlenecek - Son Dakika

TÜ'de "Fetihleri Anlamak Fetihleri Anmak Sempozyumu" düzenlenecek

11.12.2021 10:13
TÜ'de "Fetihleri Anlamak Fetihleri Anmak Sempozyumu" düzenlenecek

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Fetihleri Anlamak Fetihleri Anmak Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Fetihleri Anlamak Fetihleri Anmak Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Osmanlı Devleti'ne 92 yıl başkent olmasının yanı sıra tarihi zenginlikleri ve kültürel değerleriyle medeniyeti en iyi yansıtan şehirlerin başında gelen Edirne'nin, TÜ'de her yönüyle konuşulmaya devam edildiği belirtildi.

TÜ ve Okçular Vakfı iş birliği ile 14-15 Aralık'ta "Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak IV" sempozyumunun düzenleneceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sempozyumda, Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan, Rumeli coğrafyasının kültür, sanat ve mimari olarak gelişimine yön veren Edirne'nin fetihten cumhuriyet dönemine kadar olan tarihi süreci, alanında uzman isimler tarafından ele alınacak. 'Rumeli'nin Fethi'nin Askeri Öncüleri', 'Edirne'nin Türkler Tarafından İmarı' ve 'Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Edirne'de Kültürel Hayat' konularının konuşulacağı sempozyuma, yurt içinden ve dışından 14 bilim insanı katkı sunacak. Sempozyum kapsamında ayrıca, Türk okçuluğuna yönelik hazırlanan 'Minyatürlerle Türk Okçuluğu' sergisi ile ok atma talimi ve yay yapım atölyesi katılımcılarla buluşacak.

Türk okçuluğuna yön veren isimlerin ve Okçuluk Vakfının değerli üyelerinin katılacağı sempozyumun onursal başkanlıklarını Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaparken düzenleme kurulunda ise Dr. Öğretim Üyesi Rifat Gürgendereli ve Hasan Şahintürk yer alıyor."

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programın, 14 Aralık'ta saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.

Trakya Bölgesi, Okçular, Aralık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜ'de 'Fetihleri Anlamak Fetihleri Anmak Sempozyumu' düzenlenecek - Son Dakika


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