TÜ'de göreve başlayan personele oryantasyon eğitimi - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere kura ve mülakatlar sonucu ataması gerçekleştirilen sürekli işçi statüsündeki personelin oryantasyon eğitimleri başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda personele, görev yapacağı kurumda uyum sürecini kolaylaştırmak, çalışma motivasyonu ile hizmet sunum kalitesini arttırmak ve iletişim sorunlarının yaşanmasını önlemek amacıyla uyum ve oryantasyon eğitimleri veriliyor.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, programın, üniversite bünyesinde göreve başlayacak personelin hastane ve iş süreçlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Göreve yeni başlayan personel ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Zafer, şunları kaydetti:

"Her yeni iş, farklı heyecanlar ve deneyimler anlamına geliyor. Günümüzün büyük bir bölümünü geçirdiğimiz iş yerlerimiz, çalıştığımız alanlar bizlerin diğer evi, mesai arkadaşlarımız ise adeta aile fertlerimiz oluyor. Söz konusu sağlık olunca da son derece önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konuya varıyoruz. Tüm dünyada yaşanan ve içinde bulunduğumuz bu zorlu süreç, bizleri sağlık çalışanları ile empati kurmaya teşvik ediyor. Bu anlamda sizlere önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Hastaneye gelen her bireyi, ailenizin bir ferdi gibi karşılamalı, onlara bu bilinçle yaklaşmalısınız. Bu sizler için bir fırsat, bir şanstır. Trakya Üniversitesi ailesinin ferdi olduğunuzu unutmadan, birlik ve beraberlik içerisinde üniversitemize, kentimize, bölgemize ve ülkemize hep birlikte değer katacağınıza gönülden inanıyoruz. Bu vesileyle yeni görevlerinizin hayırlı olmasını diliyorum."

Programda, Kalite Birim Görevlisi Özlem Yerlikaya ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Öğretim Görevlisi Saadet Elmas da birer sunum gerçekleştirdi.