TÜ'de Hacı Bektaş-ı Veli konferansı gerçekleştirildi - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) İlahiyat Fakültesi Rumeli İslam ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Hacı Bektaş-ı Veli konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Selimiye Konuşmalarının otuz altıncısı "Hacı Bektaş-ı Veli ve Makalatı" teması ile İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztürk'ün katılımıyla İlahiyat Fakültesi Selimiye Binası Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu salgın nedeniyle ara verilen konferanslar dizisinin başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

TÜ İlahiyat Fakültesinin amacının her şeyden önce İslam dinini doğru anlayan ve anlatan evlatlar yetiştirmek olduğunu ifade eden Tabakoğlu, "Hem bölgemize, hem Balkanlar'a, hem de soydaş ve akraba topluluklarımıza hizmet edecek, başarılı ve İslam ilmine hakim evlatlar yetiştirmek için elimizden gelini yapıyoruz. Günümüzde İslam'a ve İslami değerlere en çok ihtiyaç duyduğuna inandığımız gayrimüslimlere de bu yüce dini doğru bir şekilde anlatacak, ilmini doğru verebilecek evlatlar yetiştirme gayretindeyiz." diye kaydetti.

Öztürk de Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatı hakkında bilgilerin kısıtlı olduğunu ve bu bilgilerin nesilden nesille aktarılırken değişmelerin olduğunu belirti.

Makalat'ın aslının Arapça bir eser olduğunu, Türkçe tercümesinin daha sonradan yapıldığını belirten Öztürk, Hacı Bektaş-ı Veli'nin eserlerinin Türkçe ve Arapça olduğunu, o dönemde ilmi eserlerin Arapça, edebi eserlerin ise Farsça yazıldığını ifade etti.