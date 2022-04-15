TÜ'de "Trakya'nın İlk Tunç Çağı" konferansı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

TÜ'de "Trakya'nın İlk Tunç Çağı" konferansı düzenlendi

15.04.2022 13:24
TÜ'de "Trakya'nın İlk Tunç Çağı" konferansı düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünce düzenlenen "Trakya'da Arkeoloji" çevrim içi konferans serisinde "Trakya'nın İlk Tunç Çağı" ele alındı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünce düzenlenen "Trakya'da Arkeoloji" çevrim içi konferans serisinde "Trakya'nın İlk Tunç Çağı" ele alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaraş'ın yaptığı konferansa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Dr. Sinan Kılıç konuşmacı olarak katıldı.

Dr. Kılıç, Trakya'da İlk Tunç Çağı'nı içeren çok sayıda buluntu yerinin söz konusu olduğunu belirtti.

Çanak çömlek buluntularından yola çıkılarak bir bakış açısı geliştirildiğini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Bölgenin her yerinde en yaygın çanak çömlek türü, koyu renkli açkılı ve omurgalı kase formlarıdır. Kendi içinde bir bütünlük oluşturan bu çanak çömlek geleneği birtakım farklılıklarla batıya doğru yayılmaktadır. Mimari kalıntılar da aynı biçimde başlarda dal örgü tekniği ile inşa edilmiş ve doğuda giderek, Anadolu'nun etkisiyle taş temelli kerpiç binalara dönüşmüş uzun binalardan ibarettir.

Güneydoğu Avrupa'da İlk Tunç Çağı kültürünün hangi yollar üzerinde etkili olduğu buluntu yerlerinin yoğunlaştığı bölgeler arasındaki olası rotalarla tespit edilebilir. Bu açıdan aynı rotaların günümüzde önemini koruyor olması şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.

Konferans, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

YORUMLAR
500
Trakya Üniversitesinde Ayşekadın Aile Sağlığı Merkezi açılacak Trakya Üniversitesinde Ayşekadın Aile Sağlığı Merkezi açılacak Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa

Trakya Bölgesi, Öğretim Üyesi, Arkeoloji, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜ'de 'Trakya'nın İlk Tunç Çağı' konferansı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
13:23 Pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
13:21 Motorine yeni bir zam! Fiyat 22 lirayı aşacak
13:13 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu
13:07 Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık hakkında çok konuşulacak iddia: Kuaförden ücretini ödemeden kaçtı
12:54 Kokoreççi dükkanını soyup kameralara el sallamıştı! Pişkin hırsız yakayı ele verdi
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
12:33 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ heyecanını paylaştı: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 13:35:22. #1.11#
SON DAKİKA: TÜ'de "Trakya'nın İlk Tunç Çağı" konferansı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement