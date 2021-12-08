TÜ'de Tunç Çağı'nda Kuzeybatı Anadolu-Trakya İlişkileri konferansı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaraş tarafında organize edilen "Trakya'da Arkeoloji" konferanslarının yedincisinde "Tunç Çağı'nda Kuzeybatı Anadolu-Trakya İlişkileri" konuşuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen konferansa Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksel Sazcı, konuşmacı olarak katıldı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Yaraş'ın yaptığı konferansta, Prof. Dr. Sazcı, Tunç Çağı'nda Kuzeybatı Anadolu-Trakya İlişkileri hakkında bilgi verdi.

Trakya ve çevresinde yapılan araştırmalarda, farklı dönemlerde bazen doğudan batıya bazen de batıdan doğuya yoğun kültürel ilişkiler ve etkileşimler olduğu gözlemlendiğini anlatan Sazcı, "Bu dönemler arasında üzerinde en az bilgi sahibi olduğumuz dönem Tunç Çağı'dır. Son yıllarda Trakya'nın Anadolu sınırındaki Maydos Kilisetepe Höyüğü kazısında ele geçen buluntular, İlk Tunç Çağı'ndan itibaren tüm Tunç Çağı boyunca Anadolu, Ege dünyası ve Trakya arasındaki ilişkileri biraz daha anlaşılır kılmaktadır." ifadelerini kullandı.