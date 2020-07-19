TÜ'de uluslararası öğrenci başvuruları - Son Dakika

TÜ'de uluslararası öğrenci başvuruları

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, Trakya Üniversitesine (TÜ) uluslararası öğrenci başvurularının devam ettiğini bildirdi.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, Trakya Üniversitesine (TÜ) uluslararası öğrenci başvurularının devam ettiğini bildirdi.

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Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerin eğitim için TÜ'yü seçtiğini belirtti.

Özellikle Balkanlı öğrencilerin Edirne'ye ve TÜ'ye ilgi gösterdiğini aktaran Çalışkan, şunları kaydetti:

"Trakya Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı yurtdışından uluslararası öğrenci kabulü başvuruları devam ediyor. Başvurular için 24 Temmuz Cuma son gün. İnternet başvuru adresi üzerinden online ve ücretsiz olarak diploma notu üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Adayların sağlıklı bir başvuru yapabilmesi için duyuruları dikkatle takip etmesi ve gerek duyulduğunda Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Uluslararası Öğrenci Ofisi'ne e-posta ile ulaşması önemle rica olunur."

Trakya Üniversitesi, Hakan Çalışkan, Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:39 Kaynak: AA

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