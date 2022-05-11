TÜ'de "Yunan Algısında Türk İmgesi" paneli düzenlendi - Son Dakika
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TÜ'de "Yunan Algısında Türk İmgesi" paneli düzenlendi

11.05.2022 10:15
TÜ'de "Yunan Algısında Türk İmgesi" paneli düzenlendi

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Yunan Algısında Türk İmgesi" paneli düzenlendi.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Yunan Algısında Türk İmgesi" paneli düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Balkan Araştırma Enstitüsünce ve Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen konferans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Balkan Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu'nun yaptığı panelde konuşan Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Yunanistan algısındaki Türk imgesinin olumlu ve olumsuz hallerinin nasıl olduğunun bilinmesi gerektiğini belirtti.

Yunan halkındaki Türk imgesinin detaylı olarak araştırılması gerektiğini aktaran Kaymakçı, şunları kaydetti:

" Ege'nin iki kenarında iki halk yaşıyor ve iki devlet var. Ancak bu iki halk ve iki devlet arasında tarihsel süreç içerisinde ve Cumhuriyet döneminde de devam eden sorunlar ve birtakım olumsuz ilişkiler var. Bunun siyasal boyutları konusunda yapılmış fazla sayıda çalışma var. Ancak Yunan halkında Türk imgesi neyi ifade ettiğine ilişkin çalışmalar yeterli değil. Bu şu açıdan önem arz etmektedir. Eğer biz Yunan algısındaki bu imgenin olumlu ve olumsuz kültürel boyutlarını bilmezsek, bunların süreç içerisinde nasıl olumlu hale dönüştürebileceğimizi bilemeyiz."

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Erdem ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Neval Konuk Halaçoğlu da panelde sunum yaptı.

Panele, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin, Roman Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ilgaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Trakya Bölgesi, Araştırma, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜ'de 'Yunan Algısında Türk İmgesi' paneli düzenlendi - Son Dakika


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