TÜ'deki konferansta "Trakya'da Bizans kültürü ve araştırmaları" konuşuldu - Son Dakika
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TÜ'deki konferansta "Trakya'da Bizans kültürü ve araştırmaları" konuşuldu

15.03.2022 12:33
TÜ'deki konferansta "Trakya'da Bizans kültürü ve araştırmaları" konuşuldu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünce düzenlenen "Trakya'da Arkeoloji" çevrim içi konferans serisinde "Trakya'da Bizans kültürü ve araştırmaları" ele alındı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünce düzenlenen "Trakya'da Arkeoloji" çevrim içi konferans serisinde "Trakya'da Bizans kültürü ve araştırmaları" ele alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yöneticiliğini Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaraş'ın yaptığı etkinliğin konuğu, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde 30 yıla yakın görev yaptıktan sonra emekli olan Dr. Özkan Ertuğrul oldu.

Prof. Dr. Yaraş, Dr. Ertuğrul'un Trakya'daki sayısız antik yerleşmeyi taradığını, özellikle geç antik çağ buluntularına dair ciddi bir arşiv topladığı için önemli bir araştırmacı olduğunu belirtti.

Dr. Ertuğrul, İstanbul Büyükçekmece ilçesinden Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarına kadar yaklaşık 790 köyde yaptığı araştırma ve ortak yapılan müze kurtarma kazılarında ortaya çıkan Bizans dönemine ait buluntulara dair geniş bir değerlendirmede bulundu.

Bölgedeki sivil ve askeri mimarlık kalıntıları hakkında bilgiler paylaşan Dr. Ertuğrul, Pınarhisar, Vize, Burgaz, Babaeski, Marmara Ereğlisi, Barbaros, Edirne Sinanköy'deki geç antik döneme ait sondaj kazılarında saptanan taşınır ve taşınmaz arkeolojik buluntuları ile ilgili de değerlendirmede bulundu.

Konferans, bölge ile ilgili araştırmacı bilim insanlarının katkısı ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.

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Trakya Bölgesi, Arkeoloji, Edebiyat, Bizans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜ'deki konferansta 'Trakya'da Bizans kültürü ve araştırmaları' konuşuldu - Son Dakika


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