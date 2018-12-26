Tü'den Kısa Kısa

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Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Duende" isimli, anlatımlı modern müzik resitali düzenlendi.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Duende" isimli, anlatımlı modern müzik resitali düzenlendi.



TÜ Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı lisans bölümü son sınıf öğrencisi Mehmet Fatih Turan ve Müzik Teori Eğitmeni Nilgün İşcan sahne aldı.



Turan ve İşcan'ın başarılı bir sahne performansı sergilediği etkinlikte, dinleyiciler keyifli anlar yaşadı.



"Oda Donat Sevdiklerinin Adını Yaşat" kampanyası



Trakya Üniversitesi Hastanesindeki hasta odalarının yenilenmesi için başlatılan "Oda Donat Sevdiklerinin Adını Yaşat" kampanyası kapsamında, hayırseverler oda donatmaya devam ediyor.



Yeni donatılan odaların, Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde düzenlenen tabela asma töreninde, Başhekim Prof. Dr. Abdullah Taş, başhekim yardımcıları Prof. Dr. Gündeniz Altıay ve Prof. Dr. Enis Uluçam, Öğr. Gör. Saadet Elmas ve Hastane Müdürü Nevzat Üstün, bağışçılarla buluştu.





Taş, etkinlikte yaptığı konuşmada, hastanede yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.



Yakında açılacak "Kemik İliği Transplantasyon" birimi için de çalışmalara başladıklarını ifade eden Taş, "Önümüzdeki yıl için de ameliyathane ve acil servislerimizde yenileme çalışmaları devam edecek. Hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle de hasta odalarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Bu destekler sayesinde, hep beraber daha da kaliteli bir sağlık hizmeti için önemli adımlar atmış oluyoruz. Değerli bağışçılarımızı yanımızda görmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Desteklerinden dolayı tüm bağışçılarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.



Konuşmaların ardından tefrişatı yapılan hasta odalarına bağışçıların isim tabelaları asılarak birim çalışanlarıyla fotoğraf çektirildi.



TÜ'ye ziyaret



Bulgaristan Gabrovo Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Raycho Todorov Ilarionov ve beraberindeki heyet, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.



Ziyarette, Balkan ülke ve üniversitelerinin önemli bir kısmıyla farklı alanlarda yakın ilişkiler içerisinde bulunan ve bu doğrultuda Balkan üniversiteleriyle iş birliğini her geçen gün daha da arttırmayı hedefleyen TÜ ile Bulgaristan Gabrovo Teknik Üniversitesi arasında hayata geçirilebilecek iş birliği konuları görüşüldü.



Gabrovo Teknik Üniversitesi Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Anatoliy Trifonov Aleksandrov ve TÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Doç. Dr. Hilmi Kuşçu da ziyarette hazır bulundu.

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