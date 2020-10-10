TÜ Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin başarısı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Ukrayna'da düzenlenen "Uluslararası CA NOVA" müzik yarışmasından başarıyla döndü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Mykolaiv Bölgesel Filarmoni desteğiyle Caspi Art Sanat ve Sanatsal Eğitim Hizmetleri tarafından organize edilen yarışma farklı ülkelerden sanatçıların katılımıyla gerçekleşti.

Uluslararası yarışmada Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi ile Devlet Konservatuvarı öğrencileri sergiledikleri performanslarla birçok ödül kazandı.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Belarus'tan 81 sanatçının katılımıyla gerçekleşen ve tüm kategorilerde düzenlenen yarışmada, Arş. Gör. Ümit Çavuş'un Trompet Sınıfı öğrencisi Görkem Çavuş D Kategorisi'nde 1.'lik, Dr. Öğr. Üyesi Işıl Dağlar'ın Piyano Sınıfı öğrencisi İrem Güler aynı kategoride 2.'lik, Katre Özkay B Kategorisi'nde 3.'lük ve Ayaz Eren Pekel A Kategorisi'nde mansiyon ödüllerinin sahibi oldu.