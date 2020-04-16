TÜ Devlet Konservatuvarı uygulamalı eğitimlere devam ediyor - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencilerine uygulamalı derslerini, internet ortamından vermeye devam ediyor.

Dersleri, internetten görüntülü arama ile öğrencileriyle birebir biçimde gerçekleştiren öğretim elemanları, çok katılımlı dersleri ise video konferans yöntemiyle yapıyor.

Eğitimlerde, öğrenciler, bilgisayar başında, sınıf ortamında olduğu gibi sorular sorabiliyor ve karşılıklı tartışma imkanı bulabiliyor.

"Öğrencilerimiz ve velilerimiz çok memnun"

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, yaptığı açıklamada, ağırlıklı bir şekilde uygulamalı eğitimlerle sürdürdürdükleri eğitim-öğretim çalışmalarını, bu zorlu günlerde öğrencileri yalnız bırakmayarak, interaktif bir şekilde dijital ortama taşıdıklarını belirtti.

Eğitimlerim yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Zafer, "Eğitimlerimiz, oldukça verimli geçiyor. Bu uygulamadan öğrencilerimiz ve velilerimiz çok memnun. Bu sayede hem evde kalarak, koronavirüs ile mücadeleye destek veriyoruz hem de öğrencilerimizin yanında olarak, eğitimlerinden mahrum kalmamalarını sağlıyoruz. Çalışmalarımız önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşarak devam edecek." dedi.