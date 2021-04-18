TÜ Edebiyat Fakültesi çevrim içi "Ermeni İddiaları ve Tarihi Gerçekler" konferansı düzenlenecek - Son Dakika

Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi'nin düzenleyeceği "Ermeni İddiaları ve Tarihi Gerçekler" konferansına konuşmacı olarak katılacak.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, akademisyenliği, siyasetçiliği ve Türkçü kimliğinin yanı sıra Türk Milliyetçiliği ve Türkiye tarihi ve meseleleriyle yakından ilgilenen, Ermeni sorunu ve tehciri konularında araştırma ve incelemeleriyle tanınan Halaçoğlu, sözde Ermeni soykırımı iddialarını bilimsel veriler ve tarihi gerçekler ışığında değerlendirecek.

Prof. Dr. Halaçoğlu, Türklere istinat edilen asılsız iddialara birçok yönden arşiv belgelerine dayanarak cevap verecek.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından çevrim içi düzenlenecek olan ve Halaçoğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı "Ermeni İddiaları ve Tarihi Gerçekler" konferansı 22 Nisan Perşembe günü, saat 21.00'de Trakya Üniversitesi'nin Facebook ve Youtube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.