TÜ Edebiyat Fakültesi'nce akreditasyon süreçleri eğitimi düzenlendi - Son Dakika

TÜ Edebiyat Fakültesi'nce akreditasyon süreçleri eğitimi düzenlendi

02.02.2021 11:57
TÜ Edebiyat Fakültesi'nce akreditasyon süreçleri eğitimi düzenlendi, System.String[]

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'nca akreditasyon süreçleri eğitimi düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'nca akreditasyon süreçleri eğitimi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, çevrim içi düzenlenen FEDEK Akreditasyon Süreçleri Eğitimi'ne yüzden fazla öğretim elemanının katıldığı belirtildi.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu yönetiminde düzenlenen eğitimin, FEDEK tarafından akreditasyonu sağlanan Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, Prof. Dr. Fulya Dilek Gökalp, Prof. Dr. Belgin Çamur Elipek tarafından verildiği aktarıldı.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının başından itibaren akreditasyon sürecini başlatan Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'nın 9 bölüm ve programda yürüttüğü akreditasyon çalışmalarını çevrimiçi eğitimlerle sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevrim içi olarak düzenlenen eğitimde, öğretim elemanlarının süreç hakkında bilgilendirme çalışmalarına yer verildi. Sürecin sistematik şekilde yürütülmesine hassasiyet gösterildiği eğitimde Edebiyat Fakültesi'nin, mevcut potansiyelini akreditasyon süreci ile birlikte nitelik olarak artırmayı ve üniversitenin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilerek nitelikli eğitim modeliyle örnek fakültelerden biri olmayı hedeflendiğinin altı çizildi."

Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜ Edebiyat Fakültesi'nce akreditasyon süreçleri eğitimi düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Selin vurduğu İzmir'de kamu personelleri tam gün idari izinli sayılacak 4 gencin sır ölümünde kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı! Toplu halde intihar etmişler Tunç Soyer İzmir'deki felaketin boyutunu bu sözlerle aktardı: 2020'deki yağışın yüzde 18'i bir gecede yağdı Emniyet, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Aşağı bak" iddiasını paylaştığı videoyla yalanladı Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü İrfan Can Kahveci transferinin perde arkası ortaya çıktı! Ali Koç'un bir sözü gidişatı değiştirdi Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı
LeBron James'in maç esnasında bir kadın taraftara küfür ettiği öne sürüldü LeBron James'in maç esnasında bir kadın taraftara küfür ettiği öne sürüldü         
13:34
Feyza Aktan, Özcan Deniz'in açtığı velayet davası için adliyede ifade verdi Feyza Aktan, Özcan Deniz'in açtığı velayet davası için adliyede ifade verdi         
12:40
Fenerbahçe, sosyal medyada en yüksek etkileşim sayısı rekorunu kırdı Fenerbahçe, sosyal medyada en yüksek etkileşim sayısı rekorunu kırdı         
11:58
Kavga ettiği ev arkadaşını mutfaktan kaptığı bıçakla öldürdü Kavga ettiği ev arkadaşını mutfaktan kaptığı bıçakla öldürdü         
11:47
Twitter, Bakan Soylu'nun LGBT'lilerle ilgili paylaşımına kısıtlama getirdi Twitter, Bakan Soylu'nun LGBT'lilerle ilgili paylaşımına kısıtlama getirdi         
11:15
Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti         
10:50
Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor         
10:12
Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı         
08:39
Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı         
08:10
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi         
08:09
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bomba bir isim daha transfer oluyor Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bomba bir isim daha transfer oluyor         
00:15
Fatih Altaylı, Fatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptı         
00:02
Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı         
23:35
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan nikah masasına oturuyor Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan nikah masasına oturuyor         
22:26
Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu         
22:25
Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti         
17:50
Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
16:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 13:40:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜ Edebiyat Fakültesi'nce akreditasyon süreçleri eğitimi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei