TÜ Edebiyat Fakültesi'nce akreditasyon süreçleri eğitimi düzenlendi - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'nca akreditasyon süreçleri eğitimi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, çevrim içi düzenlenen FEDEK Akreditasyon Süreçleri Eğitimi'ne yüzden fazla öğretim elemanının katıldığı belirtildi.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu yönetiminde düzenlenen eğitimin, FEDEK tarafından akreditasyonu sağlanan Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, Prof. Dr. Fulya Dilek Gökalp, Prof. Dr. Belgin Çamur Elipek tarafından verildiği aktarıldı.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının başından itibaren akreditasyon sürecini başlatan Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'nın 9 bölüm ve programda yürüttüğü akreditasyon çalışmalarını çevrimiçi eğitimlerle sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevrim içi olarak düzenlenen eğitimde, öğretim elemanlarının süreç hakkında bilgilendirme çalışmalarına yer verildi. Sürecin sistematik şekilde yürütülmesine hassasiyet gösterildiği eğitimde Edebiyat Fakültesi'nin, mevcut potansiyelini akreditasyon süreci ile birlikte nitelik olarak artırmayı ve üniversitenin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilerek nitelikli eğitim modeliyle örnek fakültelerden biri olmayı hedeflendiğinin altı çizildi."