TÜ Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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TÜ Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

27.05.2022 17:27
TÜ Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı.

TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende 310 öğrenci diplomalarını alarak mezun oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Edirne Belediye Bandosu'nun konseriyle devam etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer törende yaptığı konuşmada mezun olan öğrencilere başarı diledi.

Öğrencileri, aileleri ve öğretim üyelerini tebrik eden Zafer, "Öğrencilerimizi tebrik ediyor, yolları ve bahtlarının açık olmasını diliyorum." dedi.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler ise eğitimin bir yanıyla yaşama hazırlık ve meslek edinme diğer bir yanıyla hayatla bağ kurmanın en önemli yolu olduğunu ifade etti.

Eğitimin önemine vurgu yapan Hatipler, şunları kaydetti:

"Eğitim bireylerin sosyal standart, inanç ve yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve anlayışın elde edildiği büyük bir zaman dilimidir. Ülkemizin ve Balkanların bilim kalesi olan Trakya Üniversitesinin en köklü meslek yüksekokulu olarak temel hedefimiz eğitimin öneminin göz önünde tutarak öğrencilerimize meslek derslerinin başarılı bir şekilde öğretilmesinin yanı sıra kendini bulmalarında öncülük etmektir."

Konuşmaların ardından öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

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Kaynak: AA

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