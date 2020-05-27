TÜ Eğitim Fakültesinde 5 bölüm uluslararası akredite oldu - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesinde Almanca, İngilizce, okul öncesi, fen bilgisi ve matematik öğretmenliği lisans programları, Öğretmenlik Eğitim Programları Akreditasyon Kuruluna (EFAK) yapılan başvuru sonucu uluslararası akredite oldu.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaptığı açıklamada, üniversitenin kalite çıtasını her geçen gün yukarıya taşıdığını, akreditasyonda öncü eğitim kurumlarından biri olarak emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Eğitim Fakültesinde 5 lisans programının aynı anda akredite olmasından büyük gurur duyduklarını ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim Fakültesi dekanımız değerli Sevinç Hocam, bizlere adı gibi sevinçli bir haber verdi. Eğitim Fakültesindeki beşi bir yerde akreditasyonla çok önemli bir başarıya imza attı. Eğitim Fakültemiz, Türkiye'de hiç bir eğitim fakültesinin cesaret edemediği bir program sayısı ile denetimlere girdi ve bu süreçten alnının akıyla çıktı. Bu dönemde tüm fakültemiz, A'dan Z'ye gözden geçirildi, her anlamda yenilendi, eksikleri tamamlandı, sorunları çözüldü. Özetle fakültemiz ve eğitim kalitesi adına çok önemli kazanımlar elde edildi. Bu gurur hem hocalarımızın hem de kıymetli öğrencilerimizin."

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden ise zorlu ve yorucu bir yolculuğun ardından mutlu bir haber aldıklarını, Trakya Üniversitesi ailesine bir bayram hediyesi verdiklerini kaydetti.

Uluslararası akredite bölümlerden mezun olan öğrenciler, diplomalarının tüm dünyada geçerli olmasının avantajıyla yurt dışında eğitim ve çalışma hayallerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.