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TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Tüzün sanatseverleri "sanal sergisine" bekliyor
6 saat önce
Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün, sanal resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün, sanal resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Üniversiteden yapılan açıklamada herkesin gönüllü karantina için evlerinde olduğu dönemde Dekan Tüzün'ün çeşitli tekniklerde yaptığı doğa resimlerini "Nefes al" adıyla dijital sergiye dönüştürdüğü belirtildi.
Melihat Tüzün'ün, resimlerde sanatseverleri doğaya bakarak derin bir nefes almaya davet ettiği ifade edildi.
Sanal sergiye "https://youtu.be/U6AsjKf6mNI" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:54 Kaynak: AA
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