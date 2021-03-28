TÜ heyetinden Sofya Büyükelçisi Sekizkök'e ziyaret - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindekiler, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ü ziyaret etti.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan Türk-Müslüman toplumunun önemli isimlerinden İsmail Cambazov'un mezarı başında yapılan anma töreninden sonra Büyükelçilik makamında gerçekleşen ziyaretin ilk bölümünde, İsmail Cambazov'un eşi Vildan Cambazov, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Haci ve Bulgaristan Türk toplumunun temsilcileri yer aldı.

Ziyaretin, ikinci bölümünde Balkanlarla ilişkiler ve iş birlikleri görüşüldü.

Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi'nin, Türkiye'nin Balkanlar politikası doğrultusunda bir vizyon çizdiğini belirtti.

Balkanlar'a yönelik çalışmalar gerçekleştirildiğini aktaran Tabakoğlu, "Bu vizyonun hayata geçirilmesi ve çeşitli iş birliklerine imza atmamızda bölgedeki misyon şefliklerimizin destekleri oldukça kıymetli. Değerli Büyükelçimiz Aylin Sekizkök ile eş güdüm içerisindeki çalışmalarımız sayesinde Trakya Üniversitesi'nin Bulgaristan'daki algısı her geçen gün daha da güçleniyor, bu bölgedeki iş birliklerimiz oldukça verimli bir şekilde devam ediyor. Kendilerine destekleri ve iş birliklerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de üniversitenin bölgedeki çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini dile getirdi.

İşbirliklerinin artarak devam edeceğine dikkat çeken Sekizkök, Tabakoğlu ve ekibine teşekkür etti.