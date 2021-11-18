TÜ ile Keşan Belediyesi arasında afet eğitimi protokolü imzalandı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi ile Keşan Belediyesi arasında afet ve acil durumlar konusunda iş birliği ve eğitim desteklerinin sağlanmasına yönelik protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi ile Keşan Belediyesi arasında afet farkındalık faaliyetleri, afet ve acil durum ile sivil savunma çalışmalarına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Keşan Belediyesinde düzenlenen protokol imza törenine Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı ve Trakya Üniversitesi Sivil Savunma Uzmanı Hüseyin Türkel katıldı.

Afet ve acil durum farkındalığının arttırılarak afet risklerinin azaltılmasına yönelik protokol kapsamında, her iki kurum afet öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin konularda iş birliğine gidecek. İş birliği, Trakya Üniversitesinin Keşan ilçesinde yer alan okullardaki öğrenci ve çalışanlarına yönelik afet ve acil durumlara hazırlık eğitimi verilmesini ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin eş güdümlü olarak yürütülmesini kapsıyor.

İmza töreninde konuşan Helvacıoğlu, Üniversite ile ilçenin gelişimi, halkın, öğrencilerin ve personelin eğitimi konularında iş birliği çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Protokol kapsamında personelimizin koruyucu önlemleri almaları ve ekipmanları doğru kullanmaları ile eğitim, tatbikat ve teknolojik destek konularında iş birlikleri sağlanacak. Bu iş birliğini tesis eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na ve Öğr.İşçimen'e teşekkür ederim." dedi.

İşçimen de afet farkındalık eğitimlerinin önemine değinerek şunları kaydetti:

"Afetler ve acil durumlar karşısında yapılması gerekenler ile ilgili olarak AFAD ve UMKE gibi kuruluşların da desteklerini alarak Edirne ve ilçelerindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyon içerisinde hareket etmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda Keşan ilçemizde meydana gelebilecek her türlü afetten sonra gerçekleştirilecek müdahale çalışmalarının etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi için Keşan Belediyesi ile iş birliği gerçekleştirdik.

Afet risklerinin belirlenmesi ve her türlü tedbirin topyekün bir şekilde alınarak bu risklerin önlenmesi ve azaltılması için diğer ilçe belediyelerimiz ve üniversite birimlerimizin eş güdümlü çalışmasını önemsiyoruz. Trakya Üniversitesi olarak afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılabilecek faaliyetlerin planlanması, organizasyonu ve uygulamaya dönüştürülmesi konusunda iş birliklerimizi genişleteceğiz. Üniversitelerimizdeki hocalarımız, personelimiz ve öğrencilerimizde tam bir afet bilinci oluşturmayı hedefliyoruz."