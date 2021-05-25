TÜ iş birliğinde Sosyal Bilimler Alanında Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreçleri eğitim panelleri serisi düzenlendi - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) ortaklığında "Sosyal Bilimler Alanında Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreçleri" eğitim panelleri serisi düzenlendi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Mart - 6 Nisan tarihlerindeki programda "Araştırma ve Yayın Etiği", "Bilimsel Araştırma", "Planlama ve Uygulama", "Nitel ve Nicel Araştırma Analizleri", "Bilimsel Makale Yazımı" ve "Bilimsel Makale Yazım Süreçleri" başlıklı 5 panel düzenlendi.

EASE Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Başkanı TÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, EASE Başkanı Duncan Nicholas, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Levent Doğan ve TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği eğitim serisinde Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen bilim insanları ve araştırmacıları bir araya geldi.

Paneller çevrim içi platformlarda 5 bin 445 kişi tarafından izlendi.

Programın kapanış oturumuna video mesaj ile katılan Tabakoğlu, alanında uzman birçok akademisyenin katıldığı ve bir bilimsel metnin, hazırlık sürecinden yayımlanma sürecine kadar tüm detayları ile ele alındığı organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen Dr. Öğretim Üyesi Levent Doğan ve Prof. Dr.Uzun başta olmak üzere herkese teşekkür etti.