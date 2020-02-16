TÜ "Kan ve kök hücre bağışı kampanyası" düzenleyecek - Son Dakika
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TÜ "Kan ve kök hücre bağışı kampanyası" düzenleyecek

7 saat önce

Trakya Üniversitesi (TÜ) "Kan ve kök hücre bağışı kampanyası" düzenleyecek.

TÜ

Trakya Üniversitesi (TÜ) "Kan ve kök hücre bağışı kampanyası" düzenleyecek.

TÜ'den yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılayı'nın çağrısı kapsamında 2020 yılının ilk kan bağışı kampanyası 19-20 Şubat'ta düzenlenecek.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öncülüğünde ve Türk Kızılayı Edirne Şubesi'nin destekleriyle 19 Şubat Salı günü Balkan Yerleşkesi Menza binası önünde, 20 Şubat 2020 Çarşamba günü ise Ayşekadın Yerleşkesi'nde kurulacak çadırlarda öğrenciler, akademisyenler ve çalışanların yanı sıra vatandaşlar kan bağışında bulunabilecek.

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, yaptığı açıklamada, kan bağışının önemli olduğunu söyledi.

Kan bağışında bulunmanın hem bağışta bulunan hem de kana ihtiyacı duyan vatandaşların sağlığı için önemli ve faydalı olduğunu belirten İşçimen, "Bu kapsamda Türk Kızılayı Edirne Şubesi ile geçmiş yıllarda gerçekleştirdiğimiz faaliyet ve projeler 2020 yılında da hız kesmeden sürecek. Üniversite olarak, Türk Kızılayı'nın en önemli destekçileri arasında yer almaya devam edeceğiz. Trakya Üniversitesi ailesini ve vatandaşlarımızı, 19-20 Şubat tarihlerinde kan vermeye davet ediyoruz." dedi.

Trakya Üniversitesi, Türk Kızılayı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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