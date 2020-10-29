TÜ Karağaç Yerleşkesi Cumhuriyet Fidanlığı'na 97'nci yıl fidanı dikildi - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Trakya Üniversitesi (TÜ) Cumhuriyet Fidanlığı'nda, fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

TÜ Karaağaç Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde düzenlenen törende cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü anısına fidanlığa 97'nci yıl fidanı dikildi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, törende yaptığı konuşmada, cumhuriyete özel fidanlığın, cumhuriyetle birlikte büyüdüğünü söyledi.

Üniversitede güzel bir geleneği devam ettirdiklerini belirten Tabakoğlu, "Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Bu diktiğimiz fidan cumhuriyetimizin yıl dönümü için güzel bir nişane" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin her geçen yıl büyüdüğünü belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin 97'nci yılındayız. Cumhuriyet pek çok nesil yetiştirdi. Önceki nesillerden aldığımız bayrağı daha da ileriye götürmek için söz verdik, var gücümüzle çalışıyoruz.

Milletimizi çok daha güzel günlerde görmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Büyüklerimizden aldığımız güçle daha ileriye gideceğimizi, mazlum ve darda olan milletlere ilaç olacağımızı biliyoruz. Bizi gelecekte çok daha güzel günler bekliyor."

Törene, TÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç ve akademisyenler katıldı.