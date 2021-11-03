TÜ'nün tanıtımı 5 farklı dilde videolarla yapıldı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) üniversitenin lisans bölümlerini ve sosyal yaşamını 5 farklı dilde anlatan 116 video içeriği ile yeni tanıtım kampanyasını hayata geçirdi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre 2021-2022 eğitim öğretim yılının üniversite tercihleri döneminde aday öğrencilerin Edirne'yi ve TÜ'yü daha yakından tanıyabileceği, üniversitenin ayrıcalıkları hakkında bilgi sahibi olabileceği bir proje hazırladı.

Profesyonel bir ekip tarafından yaklaşık 20 günde çekilen 116 farklı video, aday öğrencilerin gösterimine sunuldu.

Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, İngilizce ve Rusça olmak üzere beş farklı dilde hazırlanan tanıtım videoları http://aday.trakya.edu.tr/ adresindeki "aday öğrenci" sayfasında kullanıma açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, on binlerce öğrencinin hazırlanan aday öğrenci portalını ziyaret ettiğini belirtti.

Üniversitenin 40 yıllık envanterine görsel anlamda önemli bir katkıda bulunduklarını vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencileri, akademisyenleri ve idari ekibiyle birlikte yaklaşık 50 bin kişilik büyük bir aile olan, ülkemizin en köklü üniversiteleri arasında yer alan Trakya Üniversitesi olarak çok önemli bir tanıtım kampanyasına imza attık. Tercih döneminde öğrenciler tercih edecekleri bölümler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olamıyor ve çevresinden aldıkları bilgilerle yetiniyor.

Biz de öğrencilerimizin hem seçmek istedikleri bölüm hakkında birinci ağızdan bilgi sahibi olsun hem de Edirne ve Trakya Üniversitesi hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilsin istedik ve bu önemli projeyi hayata geçirdik. Üstelik bu hizmeti, bugüne kadar örneği görülmemiş bir şekilde, beş farklı dille öğrencilerimize sunuyoruz."