TÜ öğrenci toplulukları etkinliklerini sanal ortama taşıdı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında etkinliklerini sanal ortama taşıyarak sürdürüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada, öğrencilerin önlemler kapsamında evde kalınan dönemin verimli ve kaliteli geçirilmesine katkı sağladığı belirtildi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, öğrenci topluluklarının canlı yayınlanan etkinliklerle binlerce kişiye ulaştığını ifade etti.

Öğrenci topluluklarının danstan spora, müzikten sosyal sorumluluğa kadar birçok alanda etkinlik düzenlediğini aktaran İşçimen, şunları kaydetti:

"Üniversite kampüslerinde kongre, gösteri ve sanat merkezlerinde yıl içerisinde çeşitli etkinliklerle bir araya gelen öğrencilerimiz, bu süreçte sosyal ve kültürel etkinliklerini dijital ortama taşıdı. Gerek evlerinde kalan insanların ihtiyaç ve taleplerini karşılamak gerekse sosyal hayatı desteklemek için çok güzel etkinlikler düzenleyen öğrencilerimiz, sosyal platformlar aracılığıyla birbirleriyle ve izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Evde geçirilen süreci başarılı ve verimli hale getirmek amacıyla etkinliklerini sosyal medyaya taşıyan öğrenci topluluklarımız, her hafta birbirinden farklı etkinliklerle ekran karşısına çıkıyor. Önceden planladıkları tüm etkinlikleri sanal ortama taşıyan öğrencilerimiz, bu sayede karantina sürecinde birbirlerine destek oldukları gibi evlerinde kalan vatandaşların da sosyal yaşamlarına destek oluyor."

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da öğrenci topluluklarının etkinliklerinin her yaştan izleyiciye yeni bilgiler kattığını belirtti.

Trakya Üniversitesi öğrencisi Merve İstil ise, sanal ortamda düzenledikleri etkinliklerle salgın dönemini verimli geçirdiklerini kaydetti.