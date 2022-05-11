TÜ öğrencileri açtıkları sergide eserlerini sergiledi - Son Dakika
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TÜ öğrencileri açtıkları sergide eserlerini sergiledi

11.05.2022 10:59
TÜ öğrencileri açtıkları sergide eserlerini sergiledi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri, açtıkları sergide eserlerini beğeniye sundu.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri, açtıkları sergide eserlerini beğeniye sundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle iki yıldır sergilerini online gerçekleştiren öğrenciler, yüz yüze sergilerini açmaya başladı.

Sergide öğrencilerin atölyelerde farklı tema ve tekniklerde meydana getirdikleri 34 eser yer alıyor.

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Figen Girgin ve Doç. Dr. Mehtap Kodaman'ın küratörlüğünde gerçekleşen 3. Sınıf Ana Sanat Atölye Resim Sergisi'ne Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, Genel Sekreter Yardımcısı Uzm. Ahmet Sezgin ile akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Yardımcısı Prof. Zafer, sanat ve akademiyi bir araya getiren bir etkinlikte bulunmanın mutluluğunu ve öğrencilerin heyecanını paylaştığını belirtti.

Öğrencileri tebrik eden Zafer, "Öğrencilerimizin atölyelerde farklı tekniklerle oluşturdukları eserler, bugün bizlerle olacak. İlk sergileri olması nedeniyle yaşadıkları heyecan ve mutlulukları gözlerinden okunan öğrencilerimizi ve serginin sorumlu hocaları Doç. Dr. Figen Girgin, Doç. Dr. Mehtap Kodaman ile tüm hocalarımızı tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

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Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜ öğrencileri açtıkları sergide eserlerini sergiledi - Son Dakika


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