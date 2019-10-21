TÜ öğrencilerinden

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri tarafından hazırlanan "Baskı Sergisi" Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası'nda açıldı.

TÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Beyoğlu koordinatörlüğünde düzenlenen sergide, öğrencilerin çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Doç. Dr. Aylin Beyoğlu, sergi açılışında yaptığı konuşmada, yeni dönemin ilk sergisini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin başarılı bir sergi düzenlediklerini dile getiren Beyoğlu, "Sergideki siyah-beyaz çalışmalar Edirne görünümlerinden oluşuyor. Linol baskı tekniğiyle çalıştık. Renkli çalışmalarda ise herkes kendi portresini çalıştı. Diğer çalışmalarda ise öğrenciler özgün çalışmalar yaptı. 16 öğrencimiz üçer çalışma yaptı. Öğrencilerimi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Maden de öğrencileri tebrik ederek, öğrencilere başarı belgesi verdi.