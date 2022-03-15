TÜ öğrencilerinden TÜBİTAK'a 12 başvuru - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, odyoloji bölümü öğrencilerinin 12 farklı proje ile TÜBİTAK'a başvuru yaptığını belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, TÜBİTAK'a proje hazırlayan Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Tabakoğlu, başarılı öğrenciler tebrik etti.

Öğrencilere her zaman destek olacaklarını aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Üniversitelerde pek çok TÜBİTAK projesi yapılıyor. Ancak bunu lisans seviyesinde yapabiliyor olmak gurur verici. Aynı zamanda örnek niteliğinde bir çalışma bu. Hiçbir başarı tesadüfen olmuyor. Altında emek ve fedakarlık var. Bu anlamda hem öğrencilerimi hem de onlara ışık tutan, yol gösteren değerli hocalarımı tebrik ediyorum."

Ziyarette proje aşamasında öğrencilere destek sağlayan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Odyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Erdoğan Bulut, Dr. Öğr. Üyesi Memduha Taş, Dr. Öğr. Üyesi Şule Yılmaz, Öğr. Gör. Murat Arslan ile Teknoloji Transfer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Sakallı, Öğr Gör. Serdar Özer ve Öğr. Gör. Burcu Ören Özer de yer aldı.