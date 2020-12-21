TÜ öğrencisi milli güreşçi Adar'ın başarısı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı öğrencisi milli sporcu Yasemin Adar'ın, dünya ikinciliği Edirne'de sevinçle karşılandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Adar, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda, Türkiye ve Trakya Üniversitesi'nin başarıyla temsil etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda Kadın Güreş A Milli Takımı takım halinde dünya üçüncüsü oldu.

Müsabakalarda kadın milli takımının teknik direktörlüğünü TÜ Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nden Efraim Kahraman, kondisyonerlik görevini ise Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Sağıroğlu yaparken Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Ana Bilim Dalı öğrencisi Buse Hopancı da fizyoterapist olarak ekipte görev aldı.