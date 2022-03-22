TÜ Öğretim Üyesi Bulut, Avrupa Araştırma Konseyine proje başvurusu yaptı - Son Dakika
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TÜ Öğretim Üyesi Bulut, Avrupa Araştırma Konseyine proje başvurusu yaptı

22.03.2022 13:12
TÜ Öğretim Üyesi Bulut, Avrupa Araştırma Konseyine proje başvurusu yaptı

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdoğan Bulut, Avrupa Araştırma Konseyine proje başvurusu yaptı.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdoğan Bulut, Avrupa Araştırma Konseyine proje başvurusu yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Bulut, "A New Sound Processing Mode and Intracochlear Electrode Design for Frequency Selectivity in Coclear Implant Technology" projesi ile Avrupa Araştırma Konseyi'nin bu yıl destekleyeceği bilimsel araştırma projelerine başvuru yaptı.

Hedefi Avrupa'da bilimsel mükemmeliyeti güçlendirmek ve Avrupa'yı en iyi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmek olan Avrupa Araştırma Konseyinin (ERC), Consolidator Grant çağrısı başvuruları sona erdi.

Proje başına 2 milyon avroya kadar bilim insanlarına destek verecek programın 2022 yılı tahmini bütçesi 776 milyon avro olarak açıklanırken tahmini 388 projeye destek verilmesi planlanıyor.

Avrupa Araştırma Konseyi'nin bu yıl destek almaya hak kazanacak projeleri değerlendireceği Horizon ERC Consolidator Grant'a Doç. Dr. Erdoğan Bulut da araştırmasıyla başvuruda bulundu.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Doç. Dr. Bulut'u makamında ağırladı.

Proje ve çalışmalar hakkında bilgi alan Tabakoğlu, Bulut'u tebrik etti.

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Trakya Üniversitesi, Erdoğan Bulut, Öğretim Üyesi, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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