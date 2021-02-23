TÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Tekdemir Edirne Tramvay Hattı Projeleri'ni yayımladığı kitapta topladı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Tekdemir'in "Edirne Tramvay Hattı Projeleri" kitabı yayımlandı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tekdemir'in kitabında, 1873'den 1911'e kadar Edirne için tasarlanan tramvay hatlarının projeleri yer alıyor.

Kitabını Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na hediye eden Tekdemir, yaptığı açıklamada tarihi kayıtlara dayalı bir eser kaleme aldığını belirtti.

Osmanlı Devleti'nin nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde 19. yüzyılın ortalarından itibaren İstanbul başta olmak üzere ülkenin önemli merkezlerinde toplu ulaşım araçlarına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Tekdemir, şunları kaydetti:

"Ancak bu projelerin çoğu tasarıda kalmıştır. Bunlardan birisi de Edirne Tramvay Projesidir. Edirne'de tramvay hattı inşası için birçok teşebbüsler olmuş, fakat ülkenin içinde bulunduğu sosyal-iktisadi ve siyasi durumdan dolayı hattın yapımı gerçekleşmemiştir.

Edirne tramvay hattı projesi ile ilgili çalışmalar yapılarak başlangıçta Karaağaç'ta bulunan Şark Demiryolları İstasyonu'ndan sadece şehrin merkezine atlı ve daha sonra da hemen hemen Edirne'yi çevreleyen bir elektrikli tramvay hattının yapılması düşünülmüştür. Böylelikle ulaşım ile eşya ve emtia nakliyatının kolay ve hızlı bir şekilde yapılması tasarlanmıştır."