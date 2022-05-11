TÜ Öğretim Üyesi Gedik'in danışmanlığındaki proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek - Son Dakika
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TÜ Öğretim Üyesi Gedik'in danışmanlığındaki proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek

11.05.2022 10:00
TÜ Öğretim Üyesi Gedik'in danışmanlığındaki proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Gedik'in danışmanlığını üstlendiği yumuşatıcı ürünlerinde kullanılmak üzere alerjen maddelerden arındırılmış esanslar geliştirmeyi hedeflediği proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Gedik'in danışmanlığını üstlendiği yumuşatıcı ürünlerinde kullanılmak üzere alerjen maddelerden arındırılmış esanslar geliştirmeyi hedeflediği proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gedik'in danışmanlığını yaptığı, "0-4 Yaş Grubu ve Hassas Ciltleriçin Çamaşır Yumuşatıcı Son Ürününde Kullanılmak Üzere Hipoalerjenik Naturel Esanslar Geliştirilmesi" adlı proje, 1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Bir kimya şirketince hazırlanan projeyle doğal aromatik ham maddelerden yararlanarak farklı koku karakterlerine sahip, yumuşatıcı son ürünlerinde kullanılmak üzere hipoalerjenik esanslar geliştirilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gedik, yıkamalı ürün gruplarında en çok kullanılan ürünlerden birinin yumuşatıcılar olduğunu belirtti.

Piyasada 0-4 yaş grubu ciltlere uygun yumuşatıcı ürün gruplarının yetersiz olması ve büyük ölçekli yumuşatıcı üreticilerinin çoğunun esans tedarikçilerinin yurt dışı kaynaklı olması nedeniyle böyle bir projeye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Gedik, "Çalışılan esanslar ile yüzde 0,8 dozajda hipoalerjenik ve doğal aromatik bileşenler kullanılarak daha güçlü, kalıcı ve uygun stabilite değerlerine sahip ürünler haline gelmesi sağlanacak ve uluslararası geçerliliği olan OECD'ye kayıtlı bir test yöntemi olan HETCAM testi ile geliştirilecek esansların alerjen potansiyelleri incelenecektir." ifadelerini kullandı.

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Eczacılık Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Gedik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜ Öğretim Üyesi Gedik'in danışmanlığındaki proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek - Son Dakika


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